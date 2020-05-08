Минэкономразвития не поддержало приостановку системы «Платон»

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Министерство экономического развития РФ не поддержало предложение «Деловой России» приостановить работу систем «Платон», взимающей плату с большегрузных автомобилей.

По информации «Интерфакса», ведомство указало на риск недофинасирования дорожного фонда, которое может привести к срыву мероприятия по строительству и реконструкции автодорог.

Минэкономразвития в своем письме также заявляет, что выпадающие доходы на ремонт дорог ведут «к возникновению риска неисполнения указа президента», — отмечено в сообщении.

Как писал NEWS.ru, «Деловая Россия» предложила заморозить «Платон» до октября, чтобы снизить налоговую нагрузку на логистические компании в условиях пандемии.