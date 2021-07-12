Металлурги направили в Минфин свои предложения по новым налогам

Ассоциация «Русская сталь», которая объединяет крупнейших производителей стали, включая «Северсталь», Evraz, группу НЛМК и ММК, направила в Минфин предложения и замечания в связи с планами правительства повысить налоговую нагрузку на отрасль за счёт введения акциза на сталь и изменения расчёта налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Они перечислены в письме президента «Русской стали» Алексея Мордашова в адрес замминистра финансов Алексея Сазанова. Его цитирует РБК.

В «Русской стали» предлагают установить ставку акциза на сталь на уровне 2,5% вместо предлагаемых Минфином 3%. Ставку НДПИ по коксующемуся углю предлагается оставить на уровне 1,5% от мировых цен, но корректировать сумму сбора на налоговый вычет, связанный с расходами на безопасность. Ставку НДПИ на железную руду надо снизить до 2,96% от экспортных котировок в Китае, но учитывать количество полезного компонента в добытой руде.

Кроме того, отмечается, что металлургическая отрасль не успевает доработать ИT-системы для администрирования акциза на сталь. Поэтому первым налоговым периодом должен стать первый квартал 2022 года со сроком подачи отчётности и уплаты налога до 25 апреля. Перейти на помесячные выплаты предлагается уже после этого.

Также предприниматели выступили против повышения ставки налога на прибыль в зависимости от выплаченных дивидендов и инвестиций. В Минфине заявили, что повышение ставки до 25–30% с прежних 20% затронет лишь небольшое число компаний, тогда как металлурги заявляют, что предложенный Минфином подход к расчёту налога нарушает принцип обратной силы закона, и призывают разрабатывать меры, которые стимулируют инвестиции, «а не принуждают к ним». До конца дня должно состояться очередное совещание премьер-министра Михаила Мишустина с владельцами крупных металлургических компаний, посвящённое повышению налоговой нагрузки.

Ранее стало известно, что сообщения о повышении налоговой нагрузки для металлургов появляются ежегодно. Если раньше подобные заявления казались маловероятными, то теперь очевидно, что это повышение произойдёт. Об этом рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Диденко. По его словам, это только начало «большого пути» для российских компаний.