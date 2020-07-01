Меркель заявила о важности завершения строительства «Северного потока — 2»

https://static.news.ru/photo/c50b7b48-bb91-11ea-b4be-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Hayoung Jeon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Германия продолжает считать проект «Северный поток — 2» экономическим и считает необходимым его завершить. Об этом 1 июля заявила федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов.

Завершить проект — правильно. И в этом духе мы работаем, — цитирует политика ТАСС.

По её словам, экстерриториальные санкции, которыми угрожают Соединённые Штаты, не соответствуют пониманию вопросов права, которое есть в Германии.

Ранее один из европейских партнёров проекта, руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле заявил, что участникам «Северного потока — 2» необходима всесторонняя поддержка — не только политическая, но также со стороны подрядчиков строительства газопровода. По его словам, все, кто задействован в возведении газопровода, постоянно общаются с политиками, объясняя им преимущества от реализации проекта.

Как писал NEWS.ru, американские конгрессмены внесли законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие рестрикции против участников строительства газопровода.

Отмечается, что новый проект разработали и поддержали сразу девять членов палаты представителей конгресса — шесть республиканцев и три демократа. Новый законопроект предусматривает введение санкций против судов, занимающихся прокладкой трубопровода, а также компаний, которые модернизировали их для проведения подводных работ. Кроме того, под санкции могут попасть страховщики судов.

В свою очередь власти Германии сообщили о подготовке ответного пакета санкций на тот случай, если США действительно реализуют свои угрозы в отношении «Северного потока — 2». Своим давлением на строительство газопровода США стремятся заставить Берлин переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива США ввести очередные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» «очень красноречиво» подтверждает, что Штаты ведут себя как недобросовестный конкурент.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.