Песков обвинил США в недобросовестной конкуренции в энергетике

https://static.news.ru/photo/974af8fc-b301-11ea-af53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream AG/ via globallookpress.com/Global Look Press

США ведут себя как недобросовестный конкурент. Инициатива введения очередных санкций против газопровода «Северный поток — 2» «очень красноречиво» это всё подтверждает, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва, как и официальный Берлин, считает посягательства американцев на крупный международный энергетический проект незаконными.

Эта ситуация абсолютно неприемлема для нас. И как только эта ситуация начала походить на посягательство интересов крупного германского бизнеса, она также стала мало приемлемой для ФРГ. Здесь у нас интересы с немецкими партнёрами полностью совпадают, — сказал Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Помимо этого представитель Кремля также выразил надежду на то, что строительство газопровода «Северный поток — 2» будет успешно завершено, что в дальнейшем поспособствует укреплению энергетической безопасности Европы.

В последнее время Америка всё настойчивее стремится заставить власти Германии переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

При этом 4 июня группа парламентариев, включающая и республиканцев, и демократов, внесла в Сенат США законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2». Документ предполагает экономические ограничения в отношении страховщиков судов, которые задействованы в прокладке газопровода. После первого пакета санкций в декабре 2019 года проект покинула швейцарская компания Allseas, которая прокладывала трубы. «Газпром» перебросил судно-трубоукладчик «Академик Черский» с Тихого океана, в мае оно прибыло к месту работ.

В свою очередь глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст высказал мнение, что непосредственным ответом на санкции Соединённых Штатов в отношении подрядчиков газопровода должно стать введение Евросоюзом пошлин на американский сжиженный природный газ. Он заверил, что большинство депутатов парламента Германии выступает за завершение строительства газопровода.

Аналитики германского издания Die Welt пришли к выводу, что США практически не имеют возможностей повлиять на строительство газопровода, и расширение санкций не поможет. Дело в том, что в Москве нашли возможность обойти американские ограничения. «Академик Черский» теперь записан на действующий в России фонд STIF, поэтому новые санкции «Газпрома» не коснутся и тот сможет завершить начатое.

В МИД РФ, в свою очередь, неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» будет достроен и введён в эксплуатацию, несмотря на попытки недоброжелателей сорвать реализацию проекта. 17 июня

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данный момент проект реализован на 93%.