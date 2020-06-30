Глава OMV призвал всех участников «Северного потока — 2» сплотиться

https://static.news.ru/photo/30722388-babf-11ea-89e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/ZB/Global Look Press

Участникам «Северного потока — 2» необходима всесторонняя поддержка — не только политическая, но также со стороны подрядчиков строительства газопровода. Об этом на пресс-конференции 30 июня заявил один из европейских партнёров проекта, руководитель австрийской нефтегазовой компании OMV Райан Зеле.

По его словам, все, кто задействован в возведении газопровода, постоянно общаются с политиками, объясняя им преимущества от реализации проекта.

Но нам нужна чёткая поддержка и со стороны компаний, которые предоставляют финансирование, а также предприятий, получивших заказы на поставки или работы в рамках проекта, — цитирует ТАСС главу OMV.

По его словам, многие европейские компании, которые участвовали в прокладке трубопровода, смогли хорошо заработать. Говоря об инвестициях в «Северный поток — 2», Зеле подчеркнул, что они не должны пропасть.

Как писал NEWS.ru, американские конгрессмены внесли законопроект о дополнительных санкциях против строящегося газопровода «Северный поток — 2». В отличие от предыдущей версии он содержит более мягкие рестрикции против участников строительства газопровода.

Отмечается, что новый проект разработали и поддержали сразу девять членов палаты представителей конгресса — шесть республиканцев и три демократа. Новый законопроект предусматривает введение санкций против судов, занимающихся прокладкой трубопровода, а также компаний, которые модернизировали их для проведения подводных работ. Кроме того, под санкции могут попасть страховщики судов.

В свою очередь власти Германии сообщили о подготовке ответного пакета санкций на тот случай, если США действительно реализуют свои угрозы в отношении «Северного потока — 2». Своим давлением на строительство газопровода США стремятся заставить Берлин переписать свою энергетическую политику и отказаться от сотрудничества с Россией.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива США ввести очередные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» «очень красноречиво» подтверждает, что Штаты ведут себя как недобросовестный конкурент.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данное время газопровод построен примерно на 93%.

Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.