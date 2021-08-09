Лукашенко заявил о готовности экспортировать удобрения через Россию

В случае остановки транзита калийных удобрений через Литву помочь Минску может Россия. Об этом в ходе пресс-конференции «Большой разговор» заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, вопрос поставок в Китай и Индию можно будет решить с помощью порта в Мурманске, чтобы оттуда отправлять грузы по Северному морскому пути. Лукашенко считает, что этот путь является кратчайшим. Однако он предложил Литве решить спорную ситуацию, пока стороны не загнали друг друга в угол.

Разговоры об остановке транзита калийных удобрений через территорию Литвы начались на фоне миграционного кризиса. В последнее время резко увеличилось количество нелегалов, прибывающих в Литву из Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил о надежде, что Москва и Минск смогут выровнять экономические условия в сфере торговли газом и до конца текущего года примут все 28 союзных программ по интеграции.

Политик добавил, что в конце этого года состоится Высший государственный совет Союзного государства, на котором планируется «принять важные решения».