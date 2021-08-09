Лукашенко заявил, что Москва и Минск не согласовали поставки газа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассчитывает, что Москва и Минск смогут выровнять экономические условия в сфере торговли газом и до конца текущего года примут все 28 союзных программ по интеграции.

Мы договорились с президентом России Владимиром Путиным, что преодолеем всякие барьеры и выравняем эти условия, — заявил Лукашенко в ходе пресс-конференции «Большой разговор».

Политик добавил, что в конце этого года состоится Высший государственный совет Союзного государства, на котором планируется «принять важные решения».

Кроме того, Лукашенко подчеркнул, что Минск и Москва пока не согласовали союзную программу, касающуюся поставок природного газа.

Ранее сообщалось, что белорусские власти признают Крым в составе России, когда «последний российский олигарх» начнёт поставлять туда продукцию. Об этом также сказал Лукашенко.

Также глава Белоруссии сообщил, что Москва и Минск отказались от дорожной карты по политической интеграции по инициативе президента России Владимира Путина.