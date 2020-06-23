Курс доллара на МосБирже поднялся до 69,05 рубля

https://static.news.ru/photo/8cfec986-b523-11ea-9495-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторник, 23 июня, на открытии торгов Московской Биржи курс доллара поднялся до отметки в 69,05 рубля. Американская валюта увеличилась на 0,04%. Об этом свидетельствуют сведения торговой площадки на 10:00 мск.

В то же время курс евро опустился до 77,7175 рубля, уменьшившись на 0,17%.

Доллар на момент 10:03 мск находился на отметке в 68,9 рубля. Валюта опустилась на 0,17%. Курс евро, в свою очередь, уменьшился на 0,26%, до 77,65 рубля.

Фондовый рынок в России открылся ростом биржевых индексов. Соответствующие показатели МосБиржи поднялись на 0,36%. Индекс достиг отметки в 2773,33 пункта. Показатели РТС выросли на 0,6%, до 1264,34 пункта.

К 10:05 мск индекс МосБиржи поднимался на 0,19%, до 2768,67 пункта. РТС расположился на уровне 1267,33 пункта, прибавив 0,84%, сообщает ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, 22 июня курс доллара на Московской Бирже опустился ниже 69 рублей впервые с 11 июня.

С начала торгов 22 июня американская валюта подешевела на 0,6% по отношению к российской. Стоимость одного доллара упала до 68,99 рубля.