Курс доллара на МосБирже опустился ниже 71 рубля

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Курс доллара опустился до 70,57 рубля впервые с 8 апреля, свидетельствуют данные МосБиржи. Статистика на сайте торговой площадки показывает, что евро торгуется за 74,21 рубль. Ранее МосБиржа объявила результаты работы за первый квартал 2022 года, согласно которым комиссионные доходы выросли на 15,1%, достигнув показателя в размере 10,6 млрд рублей.

Продолжительность торговой сессии на фондовом, валютном, товарном рынках с 06:50 до 23:50 по мск, на срочном рынке — с 07:00 до 23:50 по мск, — сказано на официальном сайте биржевого холдинга.

28 апреля курс евро на открытии торгов на МосБирже упал на 0,54%, ниже 75 рублей. По состоянию на 10:00 мск он составлял 74,9 рубля. Такой показатель зафиксировали впервые с марта 2020 года.

В середине апреля издание Global Times опубликовало статью, в которой говорится, что российский рубль укрепляется, несмотря на введённые против Москвы санкции со стороны Запада. Отмечается, что основная причина роста российской валюты в том, что РФ продолжает продавать нефть и газ другим странам. Журналисты при этом уточняют, что прогнозы президента США Джо Байдена о том, что рубль «превратится в руины», не сбылись.