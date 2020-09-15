Курьеры крупнейших сервисов доставки еды в РФ удовлетворены своей работой

https://static.news.ru/photo/1946e56c-f800-11ea-b77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

78% работающих в сервисах Delivery Club и «Яндекс.Еда» курьеров удовлетворены условиями труда. Это следует из исследования холдинга «Ромир», которое проводилось в августе.

Так, 74% опрошенных сообщили, что их привлекает свободный график, 35% респондентов нравится, что работа курьером — это хороший вариант подработки, 20% курьеров нравится возможность много передвигаться по городу.

Менее приятным аспектом работы курьера являются штрафы. Так, семь из десяти работников отметили, что получали штрафы. Показатель одинаков для обоих сервисов. 44% опрошенных отмечают, что в штрафах виноваты сами, ещё 40% винят ошибки в алгоритмах приложения, а 11% — бригадиров.

В Москве 65% курьеров зарабатывают свыше 40 тысяч рублей в месяц. В регионах об этом сообщили лишь 17% курьеров. При этом в Delivery Club доля респондентов с заработком от 40 до 60 тыс. рублей выше, чем в «Яндекс.Еде» — 33% против 29%.

Ранее в Сети появилась информация о том, что один из курьеров, работающий с данной компанией, получил «минусовую зарплату» за 12-часовую смену. Профсоюзные активисты отмечают, что доставщики питания в условиях «потогонной системы» регулярно сталкиваются с многочисленными штрафами, из-за которых они иногда остаются должны нанимателю. В июле курьеры уже проводили акции протеста в Москве, выступая против невыплат зарплат посредниками, которых привлекал Delivery Club. Однако несмотря на объединение доставщиков в собственный свободный профсоюз, они продолжают повседневно сталкиваться с нарушением своих трудовых прав. NEWS.ru удалось выяснить, как это происходит, а также при чём тут глава «Сбербанка» Герман Греф и офшоры с Виргинских островов.