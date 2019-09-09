https://static.news.ru/photo/e8b7331c-d301-11e9-846a-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.gazprom.ru

Первый газ по ведущему в Китай газопроводу «Сила Сибири» будет пущен 1 декабря 2019 года. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

Это будет историческое событие, потому что начнутся поставки от самого крупного экспортёра газа в мире, самому крупному импортёру, — приводятся слова Миллера на сайте президента России.

Он уточнил, что всего за 30 лет на китайский рынок, который считается самым быстрорастущем в мире, будет поставлен один триллион кубометров газа. Вместе с тем, добавил председатель правления «Газпрома», изучаются возможности поставки газа в КНР по западному маршруту и дальневосточному маршруту с Сахалинского добычного центра.

Владимир Путин поручил Миллеру также рассмотреть возможность использования ресурсов Иркутской области и Красноярского края.

Посмотрите, пожалуйста, ещё и на запасы Ямала, чтобы собрать необходимые запасы для этих поставок по западному маршруту на Китай через Монголию. Знаю, что там маршрут тоже непростой, но предварительное рассмотрение этого вопроса показало, что он вполне реалистичный, и китайские партнёры к этому тоже склоняются, — сказал глава государства.

Как ранее писал News.ru, трубопровод «Сила Сибири» начали постепенно заполнять природным газом. Это плановые мероприятия по вытеснению азота и закачиванию вместо него голубого топлива. Работы завершатся к 1 декабря.

Строительство газопровода «Сила Сибири» ведётся с 2014 года. В основе проекта лежит соглашение корпорации «Газпром» и китайской компании CNPC о поставке газа в КНР. Первоначальный объём перекачки составит 10 млн кубометров природного газа в сутки. В целом стороны рассчитывают на 38 млрд кубометров в год.