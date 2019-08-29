https://static.news.ru/photo/198212c4-ca41-11e9-ba77-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Трубопровод «Сила Сибири» начали постепенно заполнять природным газом. Об этом сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

По его словам, это плановые мероприятия по вытеснению азота и закачиванию вместо него голубого топлива, передаёт телеканал Якутия 24 .

Николаев подтвердил, что работы завершатся к 1 декабря. В дальнейшем планируется масштабная газификация региона, включая его южные районы.

Строительство газопровода «Сила Сибири» ведётся с 2014 года. В основе проекта лежит соглашение корпорации «Газпром» и китайской компании CNPC о поставке газа в КНР. Ранее News.ru писал, что первоначальный объём перекачки составит 10 млн кубометров природного газа в сутки. В целом стороны рассчитывают на 38 млрд кубометров в год.