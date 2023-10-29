Киев перекроет газ в Европу: какие будут последствия «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Global Look Press

Глава украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышев заявил, что Киев не будет продлевать контракт по газовому транзиту из России. Когда Украина намерена перекрыть газ в Европу, какие будут последствия для стран и продолжает ли Россия поставки недружественным странам?

Что сказал глава «Нафтогаза», когда закроют кран

Алексей Чернышев заявил, что украинская сторона не намерена инициировать продолжение транзита газа в Европу после истечения контракта.

«Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится», — сказал он.

По словам главы «Нафтогаза», сейчас Украина не нуждается в поставках газа из России и обеспечивает его транзит исключительно с целью поддержки стран Евросоюза, в первую очередь тех стран, которые не имеют выхода к морю. По его словам, не существовало никаких других причин для транзита. Чернышев напомнил о намерениях ЕС отказаться от использования газа из РФ к 2027 году, а Киев, по его словам, хочет, чтобы это случилось как можно раньше и намерен «ускорить» Европу.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря 2024 года.

Фото: Flickr/President Of Ukraine Глава «Нафтогаза» Алексей Чернышев

Почему Россия продолжает поставки газа в Европу

На форуме «Валдай» президент РФ Владимир Путин объяснил, что Россия продолжает поставлять газ в Европу и платить за газовый транзит Украине, поскольку «нам нужно исполнять обязательства перед своими контрагентами». Он отметил, что хотя Киев называет РФ «агрессором», он не отказывается от оплаты за транзит.

«Северный поток — 1» взорвали, «Северный поток — 2» не открыли, маршрут Ямал — Европа газовый через Польшу закрыла Польша. Мы что ли закрыли? Они же закрыли! Две нитки газопровода через Украину, Украина одну из них закрыла. Не мы же это сделали. Кстати говоря, по второй нитке мы же поставляем газ в Европу, а Украина, несмотря на то что называет нас агрессором, благополучно кассирует деньги за транзит», — отметил президент.

В мае 2023 года стало известно, что в Киеве решили сохранить транзит российского газа, чтобы не лишиться доходов, и потому что сторонники Украины в Европе все еще остаются зависимы от поставок из РФ.

При этом к октябрю 2023 года российский Газпром начал сокращать прокачку газа по украинской ГТС через газоизмерительную станцию «Суджа», поскольку заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» была отклонена украинской стороной. На 7 октября объемы прокачиваемого газа составляли 40,3 млн кубометров.

Какие будут последствия отказа Украины от транзита газа

Полный отказ Украины от транзита из РФ спровоцирует рост цен на мировом газовом рынке, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Это станет дополнительным ударом по экономике Европы.

«Объемы уже небольшие, но лишиться их — это значит дополнительно спровоцировать дефицит газа на европейском рынке и подтолкнуть цены. Речь не идет о том, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен», — указал аналитик.

Он выразил уверенность, что Киев не станет ждать до официального срока окончания контракта.

«Формально он действует до 31 декабря 2024 года, то есть весь 2024 год он, по идее, работает. Но я подозреваю, что после окончания нынешнего отопительного сезона весной 2024 года транзит будет остановлен. К этому явно Украину будут подталкивать Соединенные Штаты, которые хотят окончательно вытеснить Россию с европейского газового рынка», — считает Юшков.

В случае прекращения газового транзита пострадают Словакия и Венгрия, заявлял в июне эксперт международного рынка энергетики и ресурсов Владимир Демидов.

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