Какие активы ЕС и США может арестовать Россия: узнали, кто под угрозой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о передаче Киеву замороженных в Штатах российских золотовалютных резервов в качестве компенсации за ущерб во время СВО. Иными словами, речь идет об окончательной конфискации этих активов у РФ. NEWS.ru решил понять, сколько в итоге денег планируется передать Киеву и чем сможет ответить Москва.

Что это за законопроект об изъятии российских активов

Палата представителей Конгресса США приняла комплексный законопроект, в который входят предоставление военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также изъятие замороженных активов РФ в пользу Киева. Замороженные активы в данном случае — это золотовалютные резервы (ЗВР) России, хранящиеся в американских банках. То есть, предположительно, золото, акции и доллары США. Пойти эти деньги должны на восстановление Украины от ущерба, полученного во время российской специальной военной операции.

Впереди у документа — прохождение в сенате (который контролирует большинство из партии демократов) и подписание у президента (также от демократов) Джо Байдена. И в успешном прохождении этих двух стадий сомнений мало.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Джо Байден

Что конкретно прописывает документ

Как пишут юридический портал Право.ру и Telegram-канал The Sanctions Law, законопроект касается только государственных российских активов, не частных. Кроме того, он устанавливает, что изъятие — это право, а не обязанность президента США.

Эксперты указывают, что с 1979 года, когда Штаты выпустили указ о блокировке активов Ирана (даже с учетом того, что Иран был объявлен спонсором терроризма), ни один нормативный акт не позволял изъять суверенные активы (только заморозить).

Также в документе, как считают аналитики, американским банкам дается 60 дней на оспаривание его положений в федеральных судах округа Колумбия. В то же время Минфин, Центробанк и Фонд национального благосостояния (ФНБ) России не имеют права обратиться в суд, говорят юристы со ссылкой на законопроект.

После того как закон вступит в силу, у исполнительной власти Штатов будет три месяца на подготовку доклада о введенных ЕС и Великобританий антироссийских санкций. И если какие-либо лица, в отношении которых введены санкции Великобритании и ЕС, еще не попали в санкционный SDN-лист США, то их туда включат. И тогда активы последних заморозят уже не только в Европе, но и в Америке, и бизнес с ними американские граждане и компании вести не смогут.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие суммы передадут Украине

Предположительно, на американских счетах сейчас заблокирована (но пока не конфискована и никому не передана) относительно малая часть российских активов. Если все замороженные за рубежом ЗВР оцениваются в €269 млрд (половина активов РФ), то в Штатах, по данным The Financial Times, находится только $5 млрд. О тех же $5–6 млрд пишет в своем Telegram-канале и Вячеслв Володин.

Как уже пояснял NEWS.ru, львиная доля российских резервов — около €200 млрд — хранится в основном в Бельгии. И главным образом этими деньгами заведует европейский депозитарий Euroclear. А это даже приносит прибыль. К примеру, в 2022 году депозитарий получил €821 млн от инвестирования ЗВР РФ. По итогам же 2023 года, Euroclear заработала таким образом еще €4,4 млрд. В результате за два года только в Бельгии скопилось €5,2 млрд прибыли.

Остальные российские активы могут находиться на счетах различных стран G7, а в эту организацию, кроме США, Германии, Франции, Италии и Великобритании, также входят Канада и Япония.

Что запланировали передать Украине еще до нового законопроекта

В Вашингтоне идею о передаче прибыли от замороженных российских активов (то есть как минимум €5,2 млрд в Euroclear) одобрили еще в феврале. При этом еще раньше, в декабре 2023 года, стало известно, что они выступили за передачу не только прибыли, но и самих замороженных активов через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В предложении говорится, что такой шаг будет считаться законным ответом на действия Москвы. Среди заинтересованных сторон указываются союзники Украины, которые выделяли средства на поддержку ее экономики и армии во время конфликта.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

США выступили с такой инициативой на фоне того, что с октября прошлого года республиканцы и демократы не могли согласовать пакеты финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню. Джо Байден хотел выделить на эти цели $106 млрд. 13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий $95 млрд. Однако документ «застрял» в палате представителей и только на днях его наконец приняли.

Чем может ответить Россия

С одной стороны, в России на счетах типа C сейчас заморожены активы частных инвесторов из недружественных стран, и изъятием этих активов в ответ на конфискацию российских неоднократно угрожали в Москве. Кроме того, целый ряд аналитиков допускает: РФ может изъять доли американцев в совместных с россиянами предприятиях, если последние находятся на нашей территории.

«В целом конфискация активов России может ускорить консолидацию альтернативного Штатам политического и экономического ядра. Будет ли это БРИКС или иная организация — не так важно. Важно упразднение глобальной [американской] финансовой монополии», — заявил NEWS.ru доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Но, как отмечает преподаватель школы бизнеса «Синергия» Даниил Петухов, если Россия в ответ на изъятие госактивов конфискует имущество частников, которых и так почти не осталось, о каких-либо инвестициях в Россию придется забыть надолго. «Ничего более или менее адекватного у России в арсенале нет. Единственное, что можно сделать, это убеждать всех возможных партнеров, что инвестиции в активы США опасны и рискованны. Насколько это будет иметь действие, очень трудно сказать», — резюмирует Петухов в разговоре с NEWS.ru.

Читайте также:

США решили отдать замороженные активы РФ Украине: как реагирует Москва

Что будет с ЕС после конфискации российских активов: подробный разбор

Что будет с США после конфискации российских активов: объясняем подробно