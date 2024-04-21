США решили отдать замороженные активы РФ Украине: как реагирует Москва

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Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины. Как на это реагирует Москва, что известно о решении американского конгресса?

Как отреагировала Москва

Как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение палаты представителей Конгресса США о конфискации российских активов нанесет ущерб имиджу Вашингтона и сделает Штаты непривлекательной страной для инвесторов. Также он анонсировал решительный ответ Москвы.

«Что касается закона о конфискации российских активов, нужно еще разобраться с деталями. В любом случае, если речь о конфискации наших активов, это нанесет непоправимый ущерб имиджу США. Вынудит многих инвесторов в эту страну спасать свои средства, ибо непоколебимость частной собственности будет нарушена, тем более госсобственности. Если это действительно так, то Америке придется за это ответить, и здесь вряд ли будут временные ограничения, и делать мы будем это так, как будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам», — сказал Песков в беседе с SHOT.

Кроме того, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с NEWS.ru заявил, что у американских политиков «беда с мозгами», если в палате представителей одобрили передачу замороженных российских активов Украине. По его словам, Вашингтон разрушает международное право, благодаря которому сами же США завоевали мировое господство.

«Конфискация российских активов разрушает международное право. Очень плохое решение. Они думают, что выиграли, но на самом деле это их поражение, так как они подрывают правовую основу этих инструментов, институтов, благодаря которым развивались сами и завоевали в какой-то мере господство. Такое ощущение, что у них беда с мозгами», — считает Аксаков.

Парламентарий отметил, что от передачи замороженных российских активов прежде всего проиграют США.

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что решение палаты представителей Конгресса США одобрить военную помощь Украине почти на $60 млрд, а также конфискацию российских замороженных активов и их передачу Киеву приведет к гибели финансовой системы, фактически созданной США. Он добавил, что РФ также может конфисковать денежные средства США и их граждан.

«Это очень плохо закончится. Если они такое решение приняли и оно вступит в силу, то это будет продолжением гибели этой финансовой системы, которую фактически создали США. Это усугубит и без того огромное недоверие к американской финансовой системе и к американскому доллару. Они столкнутся с ответом со стороны Российской Федерации, у нас тоже есть активы, которые принадлежат США и их гражданам», — подчеркнул Цеков.

Собеседник отметил, что Вашингтон запускает очень плохой процесс для мировой финансовой системы.

Сенатор Айрат Гибатдинов также заявил, что передача российских замороженных активов Украине уничтожит репутацию США. По его мнению, Вашингтон пойдет на все ради борьбы с РФ.

«Штаты сделают все, чтобы противостоять России. Методы будут самые подлые. Это уничтожит доверие к США. Ни одна другая страна не захочет сотрудничать с ними — ведь все увидят, что любое действие может быть использовано против них же самих», — подчеркнул Гибатдинов.

Что известно о решении Конгресса США

19 апреля палата представителей Конгресса США приступила к рассмотрению перечня законопроектов, в число которых входит выделение дополнительной помощи Украине, поддержка Израиля, Тайваня, а также ужесточение санкций против России и Ирана.

В данном законопроекте содержатся положения о конфискации российских активов, включая «запрет на разморозку» суверенных активов РФ, «полномочия по обеспечению компенсации Украине с использованием захваченных российских активов», а также их применение «для восстановления Украины».

Как сообщает ряд источников, палата представителей Конгресса США на внеплановой субботней сессии приняла законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины.

Кроме того, в палате представителей Конгресса США одобрен законопроект о выделении нового пакета помощи Украине. Согласно документу, президенту Штатов предписывается предоставить Киеву ракеты ATACMS. Также подразумевается выделение $61 млрд, в том числе $23 млрд на восполнение арсеналов США.

В настоящий момент данные законопроекты не вступили в силу — они отправятся на голосование в сенат, после чего, в случае принятия, будут подписаны президентом США Джо Байденом.

После начала специальной военной операции западные страны заблокировали как активы российских госструктур, так и частных лиц, оказавшихся под санкциями. В июне 2022 года Минфин США оценивал стоимость замороженных активов РФ по всему миру примерно в $330 млрд, из них около $300 млрд — это активы Центробанка.

В сентябре 2023 года состоялось заседание Рабочей группы по российским элитам, доверенным лицам и олигархам (REPO). По итогам встречи Минфин США опубликовал сообщение, согласно которому общая стоимость замороженных российских активов за рубежом оценивается примерно в $280 млрд, большая часть находится в Евросоюзе. В той встрече участвовали члены группы из Австралии, Канады, Европейской комиссии, Франции, Германии, Японии, Италии, Великобритании и США.

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