«Это чрезвычайно опасно»: как Россия ответит Западу на конфискацию активов Кремль пригрозил Западу зеркальным ответом на конфискацию активов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тема конфискации российских активов со стороны Запада является для Москвы неприемлемой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Если США и Европа осмелятся это сделать, Россия поступит аналогично — конфискует западные активы. Чем ответит Москва, что об этом известно?

Что сказал Песков о конфискации российских активов

По словам пресс-секретаря российского лидера, рассуждения западных стран о судьбе российских золотовалютных резервов и замороженных активов зарубежного бизнеса являются неприемлемыми. По его словам, ситуация опасна тем, что мировой финансовой системе будет нанесен «удар по всей системе координат».

«Те, кто пытается это инициировать и будет это реализовывать, должны понимать, что Россия никогда не оставит в покое тех, кто это сделал, будет постоянно реализовывать свое право на судебное оспаривание. Европейцы и американцы прекрасно это понимают. Если у нас что-то будет кем-то конфисковываться, то мы будем смотреть, что можем конфисковать», — заявил Песков.

На что хотят потратить российские активы

21 декабря газета The New York Times сообщила, что администрация президента США Джо Байдена начала переговоры с союзниками об использовании замороженных активов России для помощи Киеву на фоне проблем с выделением финансовой поддержки. Речь идет о сумме около $300 млрд.

Позднее координатор Белого дома по страткоммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон считает преждевременным говорить о возможности использования российских ЗВР для помощи Киеву.

20 декабря газета Der Spiegel сообщила об обращении генпрокурора Германии Петера Франка в Высший земельный суд во Франкфурте-на-Майне о конфискации замороженных российских средств в размере более €720 млн. Речь идет о замороженных в июне 2022 года денежных средствах дочерней компании МосБиржи — Национального расчетного депозитария, которые размещены в немецком отделении банка JPMorgan. Деньгами хотели пополнить госказну ФРГ.

Разрушит ли это отношения России и США

22 декабря замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что возможные действия Вашингтона по конфискации российских активов могут привести к разрыву отношений РФ и США. Он отметил, что Москва не будет инициативно идти на слом дипломатических отношений с США.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мы готовы к любым сценариям, и США не должны иметь иллюзию, если она у них существует, что Россия, что называется, держится обеими руками за дипотношения с этим государством. <...> Триггером [для разрыва отношений] может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации, много чего еще. Здесь в негативные прогнозы я бы не стал углубляться», — подчеркнул он.

Что может конфисковать Россия

21 декабря глава Минфина России Антон Силуанов отмечал, что российская сторона в ответ на конфискацию своих активов может принять зеркальные меры.

«Абсолютно симметричный ответ последует со стороны Российской Федерации. У нас тоже достаточно активов, которые здесь заморожены, находятся и на счетах так называемых „С“, это наши обязательства по бумагам, дивидендам, те, что составляют наши обязательства перед иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказал он.

Силуанов уточнил, что стоимость активов на счетах типа «C» — это «цифры немаленькие».

В беседе с NEWS.ru экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что Россия может конфисковать около $103 млрд принадлежащих предпринимателям из стран Запада и хранящихся в РФ активов.

«У нас есть активы, которые все еще принадлежат западной стороне, не переоформлено право собственности. Они от нас не ушли, и мы можем предпринять такие же меры. По предварительным оценкам, где-то около $103 млрд, хотя западники называют большую сумму», — рассказал Беляев.

Экономист отметил, что западная сторона уже несколько лет пытается найти лазейки в законах, чтобы фактически конфисковать российские активы для личного пользования. По его словам, они стараются работать в данном направлении, однако найти правовую основу для такой меры не удается.

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