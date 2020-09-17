Как строился «Северный поток — 2»: фотоистория проекта

Поток не сразу строился. И всё ещё не достроен. Но надежда есть. В порт Мукран (Германия) прибыло судно снабжения «Иван Сидоренко». Оно будет использоваться для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток — 2». Сейчас в порту уже стоит российский трубоукладчик «Академик Черский». Ещё один возможный трубоукладчик, баржа «Фортуна», стоит в порту немецкого Ростока.

Проект магистрального газопровода из России через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам) начали воплощать 3 мая 2018 года с участка на территории Германии. Трубопровод проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции — и представляет собой расширение газопровода «Северный поток». Протяжённость российского участка составляет 118 км, финского — 374 км, шведского — 510 км, датского — 147 км, немецкого участка — 85 км. По пропускной способности и протяжённости практически аналогичен действующему газопроводу «Северный поток». Отличается от него точкой входа, расположенной в районе Усть-Луги на южном берегу Финского залива. Также отличается составом акционеров. Строительство инициировали компании «Газпром», E.On, Shell и OMV. Затем к проекту проявили интерес дочерняя компания BASF — Wintershall и ENGIE.