https://static.news.ru/photo/f3e75a18-67b3-11ea-9a17-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За последние четыре года динамика площадей однокомнатных квартир в новостройках на территории России заметно изменилась. В среднем по стране площадь «однушек» снизилась на 0,4 кв м. Больше всего изменений по метражу в Грозном — рост на 8 «квадратов»; наибольшее снижение зафиксировано в Балашихе — на 7 кв м.

Если в 2016 году площадь однокомнатной квартиры в столице Чечни составляла 40 кв м., то в 2020-м увеличилась до 48 кв м, подсчитали для NEWS.ru аналитики Domofond.ru.

Высокий показатель роста также зафиксирован в Магнитогорске: за 4 года площадь «однушки» увеличилась на 6 кв м. — с 33,5 кв м. до 39,5 кв м. Во Владивостоке и Томске наблюдается схожая динамика — 3,5 и 3,3 кв м. соответственно. Однако в абсолютных цифрах разница заметная: в столице Приморья средняя площадь квартиры увеличилась с 41 до 44,5 кв м., тогда как в Томске она возросла с 35,1 до 38,4 кв м.

Самое большое снижение средней площади зафиксировано в Балашихе: за отчётный период оно уменьшилось с 42 до 35 кв м. Второе место заняла Казань, а третье — Иркутск с практически одинаковой динамикой (-3,4 и −3,3 кв м. соответственно). В Казани площадь уменьшилась с 39 кв м. до 35,6, а в Иркутске — с 41,3 до 38 кв м.

Кроме Балашихи, в «десятку» вошли ещё два города Московской области: Подольск (-2,8 кв м.) и Химки (-2,6 кв м.). В Якутске и Уфе отрицательная динамика составила 3 кв м., в Череповце — 2,2 кв м., а в Чите (замкнувшей топ-10) — 2 кв м.

Положительная динамика наблюдается в пяти городах-миллионниках: это Нижний Новгород (2 кв м.), Новосибирск (0,9 кв м.), Челябинск (0,8 кв м.), Ростов-на-Дону (0,5 кв м.) и Самара (0,3 кв м.)

Самое сильное уменьшение произошло в Казани и Уфе — на 3,4 и 3 кв м. соответственно.

При этом в Воронеже, Омске и Санкт-Петербурге средняя площадь «однушек» в новостройке не изменилась.

Как сообщал ранее NEWS.ru, спрос на покупку комнат в крупных российских городах и в целом по стране значительно уменьшился. Так, с января прошлого года по январь текущего данный показатель понизился на 8,7 процентных пункта.

Эксперты считают, что интерес к покупке комнат снизился из-за нереализованных ожиданий относительно цен на недвижимость в России. Негативные прогнозы, в которых говорилось о резком росте стоимости вторичного жилья, не оправдывались в течение всего года. А по его итогам жильё подорожало только на 4%. Если учесть, что за этот период стала доступнее ипотека и покупатели получали возможность взять кредит на покупку квартир и домов, снижение спроса на комнаты вполне объяснимо.