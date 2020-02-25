Спрос на покупку комнат в крупных городах и в России в целом существенно уменьшился. С января 2019-го по январь 2020-го этот показатель в стране снизился на 8,7 процентных пункта. Об этом говорится в исследовании, проведённом аналитиками портала Domofond.ru для NEWS.ru.

Отрицательная динамика отмечена в 44 городах: больше других интерес к комнатам упал в Волгограде — на 45,4 п.п. При этом выросла доля спроса в 31 городе; максимально — в Ставрополе, на 35,4 п.п.

Согласно данным исследования, из 76 городов рейтинга положительная динамика доли спроса отмечена в 31-м в диапазоне от 0,6 до 35,4 п.п. В 44 городах данный показатель снизился на величину от 0,6 до 45,4 п.п.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Среди городов с положительной динамикой доли спроса на комнаты первое место занял Ставрополь (рост на 35,4 п.п.) Немного отстаёт от него Кемерово: здесь подъём составил 35,3 п.п. На третьем месте Челябинск, где доля спроса на подобное жильё за год прибавила 30,8 п.п. Его сосед по региону, Магнитогорск, замыкает топ-10 с 19,1 п.п.

Более чем на 40 п.п. упала доля спроса на комнаты в Волгограде, Нижневартовске, Химках и Волжском. Максимальное снижение, на 45,4 п.п., зафиксировано в Волгограде. Второе с конца место в рейтинге занял Нижневартовск: здесь интерес покупателей к комнатам упал на 43,4 п.п. В конец рейтинга попали и Химки, где доля спроса упала на 42,8 п.п. Десятку городов с интенсивным уменьшением востребованности комнат замыкает Вологда, где доля самого дешёвого жилья уменьшилась за год на 31,1 п п.

Между тем только шесть городов-миллионников в России могут похвастать положительной динамикой доли спроса на комнаты. С 30,8 п.п. роста первое место среди них занял Челябинск. В Ростове-на-Дону интенсивность увеличения данного показателя несколько меньше: 28,5 п.п. Этот город занял второе место. На третьем оказался Новосибирск с 4,8 п.п. Незначительно отстали от него Воронеж и Краснодар — 4,4 п.п. и 4,2 п.п. соответственно. Казань с 3,2 п.п. расположилась на последнем месте.

В десяти миллионниках динамика доли спроса на комнаты отрицательная. И если в Екатеринбурге она составила только 0,7 п.п., то в Санкт-Петербурге — уже 2,4. Больше других упал интерес покупателей в Волгограде — сразу на 45,4 п.п. В Москве снижение не столь сильное — на 6,9 п.п.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как отмечают аналитики, интерес к покупке комнат снизился за год как в целом по стране, так и в большинстве крупных городов. По всей видимости, это обусловлено нереализованными ожиданиями относительно цен на недвижимость в России. Негативные прогнозы, в которых говорилось о резком росте стоимости вторичного жилья, не оправдывались в течение всего года. А по его итогам жильё подорожало только на 4%. Если учесть, что за этот период стала доступнее ипотека, и покупатели получали возможность взять кредит на покупку квартир и домов, снижение спроса на комнаты вполне объяснимо.

Ранее NEWS.ru сообщал, что министерство финансов рассчитывает достичь среднего уровня ставки по ипотечному кредиту в 8% до 2024 года. Однако замглавы Минфина Алексей Моисеев допустил, что на этот показатель удастся выйти уже к концу 2020 года.