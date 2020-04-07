Кабмин анонсировал новый пакет мер поддержки населения и бизнеса

https://static.news.ru/photo/f8c1f85e-78bb-11ea-b4ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство готовит новые предложения поддержки для бизнеса и населения на фоне пандемии коронавируса.

Они охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей. Мы в постоянном контакте с президентом [РФ Владимиром Путиным], — приводит ТАСС слова премьера Михаила Мишустина.

Ранее «большая четвёрка» бизнес-объединений из России направила премьер-министру Михаилу Мишустину письмо с просьбой предусмотреть субсидию на оплату двух третей от среднемесячного заработка сотрудников компаний, которые были вынуждены приостановить работу из-за распространения коронавируса. Документ подписан главой «Опоры России» Александром Калининым, президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным, председателем «Деловой России» Алексеем Репиком и президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным.

По их словам, данная мера станет стимулом для компаний сохранить рабочие места. Предоставлять субсидии авторы письма предлагают до окончания срока самоизоляции, писал NEWS.ru.