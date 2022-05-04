«Известия»: Госдума планирует принять в мае закон о внешнем управлении

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Госдума может принять в мае в первом чтении закон о внешнем управлении на иностранных предприятиях. Необходимость скорейшего принятия такого закона объясняется тем, что без работы рискую остаться несколько сотен тысяч россиян, а бюджет — без налогов, пишут «Известия».

Документ предлагает закрепить в законодательстве механизм назначения внешнего управления для иностранных компаний в целях защиты национальных интересов России. По словам главы комитета ГД по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, рассмотреть законопроект Госдума планирует сразу после майских праздников, принять его, а после дорабатывать.

Законодатели исходят из того, что в России есть три категории зарубежных инвесторов — те, которые остаются в стране, те, кто хотел бы остаться, но им нужен переходный период, и третьи — кто без всяких объявлений закрыли предприятия.

Поэтому стоит задача не просто продать имущество и за счёт этого погасить долги по зарплате, а помочь этому бизнесу. Мы всё же надеемся, что ряд иностранных фирм вернутся, поэтому Россия в отличие от западных стран ничего не захватывает и гарантирует права собственников, — рассказал депутат.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что внешнее управление на иностранных предприятиях может быть принято по решению суда. При этом иностранцы в прямой или косвенной форме должны владеть более 15% акций, сам бизнес — иметь существенное значение для российской экономики.

Главным критерием является производство товаров первой необходимости, а также организации, которые являются единственным производителем определённых видов продукции. В качестве внешней администрации может быть назначена госкорпорация «ВЭБ.РФ» или другая организация, согласованная с главой субъекта РФ.

В документе прописаны основания для назначения внешнего управления.

Ранее главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко заявил, что внешнее управление компаниями применяется при необходимости восстановить операционную деятельность предприятия на докризисных уровнях.