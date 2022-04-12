Экономист назвал условия внешнего управления для ушедших из России компаний

Внешнее управление компаниями применяется при необходимости восстановить операционную деятельность предприятия на докризисных уровнях, заявил NEWS.ru главный портфельный управляющий инвестфонда «КТ» Вячеслав Зайченко. Спикер добавил, что подобный механизм используется ради сохранения должного уровня безопасности на том же заводе, кроме того, внешнее управление допускается, если компания «не может не функционировать» и не выпускать дефицитную или стратегически ёмкую продукцию. Таким образом эксперт прокомментировал внесённый в Госдуму законопроект о внешнем управлении для ушедших из РФ компаний на фоне ситуации на Украине.

Важно понимать, что это за компании. Если пищевой блок, ширпотреб, мебель — это одно, думаю, в России с этим нет проблем, надо просто обеспечить сотрудников сырьём и возможностью работать. С автомобилями, высокотехнологичными отраслями обратная ситуация — почти все комплектующие импортные, управляй не управляй — если их нет, то производить не из чего, — рассказал Зайченко.

По его словам, покинувшие РФ компании «не вернутся в Россию ближайшие лет 20, а вводить внешнее управление компаниями, у которых нет товара, бессмысленно».

Если продукция стратегически ёмкая, имеет авторские права, сертифицированный надзор, то внешнее управление без национализации невозможно. Вы не можете частной собственностью распоряжаться по своему усмотрению, у вас должны быть полномочия. Компания должна пройти этап национализации. Но любая национализация ставит вопрос о частной собственности, для бизнеса, для рынка — это худший вариант, — подытожил Зайченко.

Законопроект «О внешней администрации по управлению организацией» накануне внесли в Госдуму. Один из авторов документа, председатель комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный подчеркнул, что инициатива направлена на защиту российских национальных интересов, обеспечение экономического баланса, а также безопасность юридических прав физ- и юрлиц.

По словам депутата, Россия создаёт «правила игры», по которым зарубежные инвесторы смогут переждать смутное время на отечественном рынке. Выборный подчеркнул, что иностранным акционерам даётся выбор: либо возобновить деятельность на территории России, либо продать свой пакет акций.

Ранее власти России приостановили процесс принятия законопроекта о введении внешнего управления в иностранных компаниях, которые заявили об уходе из страны. Такое решение было принято из-за того, что многие из фирм не предприняли никаких действий по закрытию бизнеса и продолжают платить зарплату сотрудникам.