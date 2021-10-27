Иванов заявил о желании Молдавии «жить на халяву» за счёт российского газа

Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заявил, что газовый кризис в Молдавии осветил желание страны «жить на халяву» за счёт поставок топлива из России, передаёт РИА Новости. С 22 октября в Молдавии объявлен режим ЧП на месяц из-за нехватки газа из России.

Вы видите, что сейчас происходит в Молдавии? Вот это самый характерный пример. Извините, непарламентски выражусь, желающих жить на халяву за счёт России очень много, — сказал Иванов.

Он затруднился ответить, появятся ли у России новые союзники в мире в случае перехода к углеродной нейтральности.

Может быть, да, а может быть, нет. Может быть, наоборот, появится количество новых государств, которые будут требовать с России новые уступки, новые полубесплатные поставки энергоносителей — водорода, например, — отметил Иванов.

Накануне мэр Кишинёва Ион Чебан предложил отключить отопление в офисах органов власти страны, чтобы распределить это тепло среди жителей столицы. По словам Чебана, без отопления должны остаться лица, принимающие решения, от которых «зависит, дойдёт тепло в дома людей или нет». Он сообщил, что отопление будет отключено и в здании мэрии.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в ходе переговоров молдавских властей с «Газпромом» Россия предложила снизить цену на топливо в обмен на поправки в соглашение о свободной торговле с ЕС и присоединение Молдавии к Евразийскому экономическому союзу. В Кремле отрицают эту информацию. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, никакой политизации в переговорах не было, они носили коммерческий характер.

В октябре компания «Молдовагаз» объявила о нехватке российского газа и попросила граждан потреблять меньше топлива. В настоящее время нехватка импорта газа покрывается из запаса магистральных газопроводов республики. 22 октября парламент Молдавии ввёл режим ЧП на 30 дней в связи с дефицитом топлива.