Инфляцию назвали признаком сдувания экономического «пузыря» в США Экономист Гончарова назвала инфляцию признаком схлопывания экономического «пузыря» в США

Профессор кафедры экономики и финансов Волгоградского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова Марина Гончарова заявила, что рекордная за последние 40 лет инфляция может привести к схлопыванию американского экономического «пузыря». Его причиной станет подрыв авторитета американской валюты, отметила она в беседе с агентством ПРАЙМ.

Эксперт рассказала, что доля доллара в расчётах на мировом рынке достигала примерно 85%. После того, как ряд стран начал переходить в международных расчётах на другие валюты, позиции доллара ослабли. Это может «выключить» американскую валюту из большого числа международных сделок, что, соответственно, понизит спрос на доллар.

Инфляцию, а также повышение цен, дефицит товаров и продуктов в США Гончарова назвала признаками сдувания американского «пузыря».

Ранее стало известно, что член Совфеда Алексей Пушков заявил: глобальная финансовая система начинает медленную перестройку. По его мнению, позиции доллара в качестве ведущей мировой валюты теперь нестабильны, что признают даже в МВФ. Их пока не обрушили, а поколебали, однако это лишь начало, добавил политик.