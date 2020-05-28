Индексы МосБиржи и РТС выросли на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/7b25c5ca-a0b5-11ea-af7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На открытии торгов 28 мая индекс МосБиржи вырос на 0,26%, индекс РТС — на 0,58%.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс МосБиржи поднялся до отметки в 2741,02 пункта, индекс РТС — до 1219,22 пункта. Через 11 минут индекс МосБиржи вырос до 2747,19 пункта, а индекс РТС снизился до 1215,54 пункта.

Как писал NEWS.ru, сейчас неплохое время для приобретения ценных бумаг, но все сбережения вкладывать в них не стоит. Об этом заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он пояснил, что в настоящее время курс акций заметно снизился, поэтому есть шанс получить прибыль, когда они начнут расти в цене после пандемии. Парламентарий порекомендовал покупать ценные бумаги «Роснефти», ЛУКОЙЛа, отечественных металлургических компаний, Сбербанка.