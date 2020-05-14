Индексы МосБиржи и РТС снизились на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/422b3f56-95bc-11ea-8c66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

На открытии торгов 14 мая индекс МосБиржи снизился на 0,3%, индекс РТС — на 0,37%.

По данным торгов на 10:01 мск, индекс МосБиржи опустился до 2597,1 пункта, а индекс РТС — до 1106,34 пункта. Уже через 15 минут индекс МосБиржи подрос до 2598,98 пункта, РТС — до 1107,98 пункта.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE подорожала на 2,3% — до $29,86 за баррель, цена нефти WTI выросла на 2,29% — до $25,87 за баррель.

Как писал NEWS.ru, объём торгов на Московской Бирже достиг 85,5 трлн рублей в апреле 2020-го, увеличившись на 15,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лучшую динамику показал выросший в 2,3 раза рынок акций. Объём валютных операций увеличился на 29,6%, срочный рынок — на 64,7%. В мае начали расти индексы МосБиржи и РТС.