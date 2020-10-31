Хуснуллин рассказал, что может привести к снижению цен в Крыму

https://static.news.ru/photo/dd3b9978-1b72-11eb-80de-fa163e074e61_660.jpg Фото: most.life/Global Look Press

Снижение цен на товары в Крыму может стать результатом хорошей транспортной логистики с полуостровом. Такое мнение выразил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, большую роль в этом сыграет мост через Керченский пролив. Он выразил уверенность, что хорошая транспортная логистика даст толчок развитию дополнительной конкуренции. А это, в свою очередь, позволит снизить цены на товары.

Сейчас логистика стала намного лучше, мы надеемся, что все-таки цены будут снижаться, — заявил вице-премьер.

Хуснуллин добавил, что также необходимо найти возможность для снижения цен на услуги перевозки грузов железнодорожным транспортом, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что напряжённая ситуация с водоснабжением Крыма и Севастополя будет наблюдаться и в четвёртом квартале 2020 года, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.





