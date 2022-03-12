Голикова призвала работать на опережение ради сохранения рабочих мест

Вице-премьер Татьяна Голикова призвала своевременно реагировать на текущую ситуацию на рынке труда, чтобы сохранить рабочие места россиян. Она подчеркнула, что для поддержки занятости граждан власти должны работать на опережение. По её словам, в настоящее время на уровне правительства уже формируются необходимые изменения в законодательство, передаёт ТАСС.

Мы должны работать на опережение, оценивать текущую ситуацию на рынке труда, своевременно реагировать, чтобы сохранить рабочие места и поддержать занятость наших граждан, — сказала зампред правительства.

Как пояснила Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по реагированию на текущую ситуацию на рынке труда, сейчас кабмин готовит соответствующие изменения в законодательство, которые позволят властям реагировать быстро и эффективно.

На заседании также выступили руководители автомобильных предприятий России. Они сообщили о принимаемых ими мерах по сохранению штата предприятий в условиях санкций. В свою очередь Голикова отметила, что правительство продолжит работать над решениями по поддержке отрасли.

По информации руководителя экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловая Россия» Виталия Федина, массовый уход иностранных компаний из РФ может оставить без работы два-три миллиона человек.

Премьер Михаил Мишустин ранее сообщил о подготовке законопроекта о введении на иностранных предприятиях внешнего управления. Это позволит сохранить производство и рабочие места, но действовать мера будет, если собственники необоснованно захотят закрыть компанию.