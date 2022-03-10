В «Деловой России» подсчитали число людей, которые останутся без работы

Руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России» Виталий Федин считает, что массовый уход иностранных компаний из РФ может оставить без работы два-три миллиона человек. Но люди смогут занять места, которые освободятся при оттоке из РФ трудовых мигрантов, приводит мнение эксперта РИА Новости.
К тому же, отметил Федин, государство
Федин считает, что государство готово поддержать занятость в сложившихся условиях.
Инструменты для этого имеются, включая снижение ставки страховых взносов в социальные фонды, ускоренное переобучение и так далее. Уверен, что в случае существенных угроз роста безработицы будут найдены и дополнительные инструменты поддержки занятости, — сказал эксперт.
Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил о подготовке законопроекта о введении на иностранных предприятиях внешнего управления. Это позволит сохранить производство и рабочие места, но действовать мера будет, если собственники необоснованно захотят закрыть компанию.