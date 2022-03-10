В «Деловой России» подсчитали число людей, которые останутся без работы

Руководитель экспертного центра по трудовым отношениям и охране труда «Деловой России» Виталий Федин считает, что массовый уход иностранных компаний из РФ может оставить без работы два-три миллиона человек. Но люди смогут занять места, которые освободятся при оттоке из РФ трудовых мигрантов, приводит мнение эксперта РИА Новости.

К тому же, отметил Федин, государство имеет достаточно инструментов для поддержки занятости. Эксперт допускает, что отток мигрантов может произойти на фоне снижения зарплат в России из-за ослабления рубля. На сегодня на миграционном учёте числятся более 16 млн человек, их отток может освободить рабочие места для российской рабочей силы, считает глава экспертного центра.

Федин считает, что государство готово поддержать занятость в сложившихся условиях.

Инструменты для этого имеются, включая снижение ставки страховых взносов в социальные фонды, ускоренное переобучение и так далее. Уверен, что в случае существенных угроз роста безработицы будут найдены и дополнительные инструменты поддержки занятости, — сказал эксперт.

Ранее премьер Михаил Мишустин сообщил о подготовке законопроекта о введении на иностранных предприятиях внешнего управления. Это позволит сохранить производство и рабочие места, но действовать мера будет, если собственники необоснованно захотят закрыть компанию.