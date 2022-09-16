Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье резко упал: чем это грозит Чтобы компенсировать потерю европейских покупателей, потребуется не один год

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье в минувшие месяцы снизился почти на 40%. Очевидная, пусть и не названная причина — поэтапное отключение главного газопровода в Европу, «Северного потока — 1». Поставки газа в Китай растут, уверяют в компании, но основным покупателем голубого топлива всегда был Евросоюз. Как все это отразится на бюджете и экономике России, расскажет NEWS.ru.

Поставки сокращаются

«Газпром» обнародовал предварительные данные по добыче и экспорту газа с 1 января по 15 сентября 2022 года. За 8,5 месяца холдинг поставил в страны дальнего зарубежья 84,8 млрд куб. м газа — это на 38,8% меньше, чем за тот же период прошлого года. При этом «Газпром» намекает Европе, что ее запасов не хватит для нормального обогрева жилья и инфраструктуры осенью, зимой и в начале весны.

Напомним, компания, со ссылкой на технические работы и проблемы, поэтапно ограничивала подачу газа по основной магистрали в Европу — «Северному потоку — 1». Сейчас вентиль закрыт и небольшие поставки в Евросоюз идут только через Украину. В Европе расценивают это как ответ на антироссийские санкции, но полностью отказаться от российского газа смогут не ранее 2027 года. Пока же в ЕС обдумывают введение предельных цен на российское топливо, чтобы покупать его дешевле. Но Россия на эти условия соглашаться не хочет.

Переориентация на Восток

«Газпром» в начале сентября сообщал, что с начала года страны ЕС сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании — на 49%. И хотя в сентябре, по данным монополиста, поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» регулярно идут сверх контрактов, а 10 сентября установлен новый исторический рекорд суточного объема экспорта, аналитики считают, что КНР не сможет быстро заменить западных покупателей. Возможно, поэтому в своем свежем релизе компания не уточнила объемы поставок по «Силе Сибири». Известно только, что за семь месяцев экспорт по газопроводу вырос на 60,9%.

Вместе тем снижается спрос на газ компании и на внутреннем рынке: по итогам 8,5 месяца — на 3,3%. Все это отражается на добыче: с начала года она сократилась на 15,9% по сравнению с прошлым годом. Или до 300,8 млрд куб. м.

Фото: Aleksandr Schemlyaev/Russian Look/Global Look Press

Как это повлияет на доходы бюджета и экономику

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман:

Если смотреть на 2022 год, то можно сказать, что бюджет во втором полугодии недополучит потенциальную прибыль (в этом году планировалось, что 38% доходов бюджета дадут нефть и газ. — NEWS.ru). Правда, аномально высокие цены на газ в первом полугодии вместе с разовым повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) осенью позволят доходам бюджета от газа остаться по итогам года в плюсе. Но уже в 2023 году, если поставки останутся на текущем, крайне пониженном уровне, «Газпром» может выплатить в бюджет на 20–25% меньше экспортной пошлины, чем даже в умеренно позитивный 2021 год. Сопоставимого падения можно ожидать и от выплат компании по НДПИ по добыче газа, учитывая текущий масштаб снижения добычи.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Какими будут доходы, связанные с добычей и экспортом энергоносителей, государство, видимо, пока не знает. Поэтому Минфин попросил ведомства сократить уже согласованные затраты на следующий год на 10%. Мы наблюдаем ситуацию, которую можно было прогнозировать еще полгода назад: государство сокращает расходы.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов:

«Газпром» по мере сил наращивает объемы экспорта в Китай по газопроводу «Сила Сибири». Но он не может компенсировать общее падение добычи из-за сокращения потребления. Сам Китай борется с распространением коронавируса, поэтому страна сократила импорт нефти и газа. Плюс курсы доллара и евро торгуются ниже 60 рублей (даже продажа газа «за рубли» на самом деле ведется за доллары и евро, которые раньше стоили больше. — NEWS.ru). Плюс большие расходы на специальную военную операцию. Все это бьет по российскому бюджету.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперт департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов:

Текущее снижение добычи и поставок газа не окажет влияния на экономику РФ. Падение экспорта компенсируют исторически высокие цены на газ. Еще одним позитивным фактором для увеличения доходов и поставок может стать возобновление спроса из Европы. Впереди зима, и ситуация может резко измениться.

Где искать альтернативу

Владислав Антонов:

В ближайшее время Россия ожидает достижения окончательных договоренностей с Китаем по газопроводу «Сила Сибири — 2» (его построят только в 2030-м. — NEWS.ru) и начала строительства газопровода «Пакистанский поток». Работа ведется по увеличению экспорта энергоресурсов, но на реализацию проектов уйдет не один год.

Сергей Кауфман:

Быстро перенаправить выпадающие объемы невозможно — для этого необходимо построить соответствующую инфраструктуру. В планах — поставка 48 млрд куб. м газа в год через «Силу Сибири — 1» и дальневосточный маршрут, однако подобных объемов можно будет достичь лишь через четыре-пять лет. Чтобы увеличить экспорт газа в Китай, придется строить дорогостоящую «Силу Сибири — 2», но ввод газопровода в эксплуатацию будет возможен только в конце десятилетия.

Фото: Yang Shiyao/Xinhua/Global Look Press

Николай Вавилов:

Строительство новых маршрутов поставок газа — это, конечно, здорово, но долго. Поэтому высокие цены на газ будут продолжать компенсировать снижение поставок на Запад.

Артем Деев: