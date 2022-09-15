Как Минфин порежет бюджет России СМИ и эксперты рассказали, на что страна потратит меньше денег в следующем году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Здание Министерства финансов Российской Федерации

Минфин предлагает на 10% урезать незащищенные расходы бюджета в 2023 году. Это значит, что мера не затронет медицину, пенсии, пособия, выплаты бюджетникам (защищенные статьи). Но что именно порежут, пока не объявили. Эксперты, опрошенные NEWS.ru, полагают, что это могут быть программы развития регионов, расходы на культуру и образование, а также частично — госинвестиции. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Оптимизация расходов

Минфин проинформировал ведомства о сокращении на 10% так называемых незащищенных расходов бюджета на 2023 год, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники.

Впрочем, это не значит, что траты государства окажутся меньше, чем планировалось. Наоборот, в общей сложности они вырастут. По словам одного из источников, «обсуждалась сумма расходов в 27 трлн руб.» против запланированных ранее 23,67 трлн руб.

При этом важно, что секвестр не затронет защищенные статьи бюджета — пенсии, пособия, выплаты бюджетникам, медицину. О сокращении финансирования гособоронзаказа в 2023 году тоже речи не идет. Расходы на денежное содержание военнослужащих даже вырастут, сказал источник издания в Минобороны.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Вертолет Ми-28НМ, представленный на открытой экспозиционной площадке Центра «Патриот»

Что такое секвестр

Секвестр бюджета — принудительное сокращение расходов бюджета. Это радикальный способ борьбы с дефицитом бюджета. Его применяют, когда все остальные меры уже исчерпаны.

Причины секвестра бюджета:

— неожиданный рост расходов бюджета;

— непредвиденное сокращение доходов;

— чрезвычайные обстоятельства.

Что урежут

Последний раз Минфин проводил оптимизацию расходов в пандемийном 2020 году. Тогда на 10% были сокращены все незащищенные статьи бюджета 2021–2023 гг., на 5% — госпрограмма вооружений.

Этим летом ведомство представило план по сокращению расходов по госпрограммам на 1,6 трлн руб. Больше всего расходов Минфин предлагал снять с госпрограмм «Развитие транспортной системы» (390 млрд руб. за 2023–2025 гг.), «Научно-технологическое развитие» (150 млрд) и «Обеспечение обороноспособности страны» (120 млрд).

По данным газеты «Коммерсант», в 2023 году значительно сократится и господдержка автопрома. Все из-за низких поступлений от утильсбора. На льготные автокредитование и лизинг заложат менее 10 млрд руб. против традиционных 15 млрд руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Работа дилерского центра по продаже автомобилей марки Lada

Где еще могут сэкономить

Вполне могут быть сокращены федеральные траты на региональные программы развития, считает специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. Таким образом будет послан сигнал о том, чтобы регионы «спасали себя сами».

Также под нож частично могут пойти затраты на развитие культуры, образования и ряд других расходов, а еще государственные инвестиции в нестратегические проекты. Увеличить доходы бюджета также сейчас сложно, ведь продать государственную собственность попросту некому. Обозначенное 10-процентное секвестирование незащищенных статей бюджета может привести к уменьшению затрат как минимум на 3–6 трлн руб., — добавляет Свирин.

Подход Минфина не уникален, говорит заместитель проректора по исследовательской деятельности Университета «Синергия» Антон Стативка.

Мы это видели и в позапрошлом году — тогда пересмотр был вызван в первую очередь последствиями пандемии COVID-19, и гораздо раньше, при проектировании бюджета на 2014 год в условиях замедления темпов экономического роста и падения цен на нефть, — напоминает эксперт.

Бюджет-2022: дефицит или профицит?

Но еще не закончился этот год, и прогнозы по его завершению тоже интересны. На прошлой неделе Владимир Путин пообещал, что бюджет России по итогам 2022-го будет профицитным. По его словам, доходы должны превысить расходы примерно на 485 млрд руб.

Но доходы бюджета сокращаются два месяца подряд. В августе они снизились примерно на 11%, а в июле — на 26% (по сравнению с июлем и августом 2021-го). По итогам восьми месяцев года пока сохраняется профицит в 137,4 млрд руб. Однако за весь год у бюджета может образоваться дефицит, или просто дыра размером 2% ВВП, прогнозировал в июне министр финансов Антон Силуанов. Правда ее Минфин планировал закрыть с помощью 3–4 трлн рублей из резервов.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По мнению эксперта Антона Стативки, шансы закончить год с профицитом «пусть и не стопроцентные», но все еще есть.

В понедельник Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам упомянул о восстановлении в августе объемов НДС и сборов других оборотных налогов. Процент исполнения прогнозов по доходам бюджета тоже выглядит довольно оптимистично, — отмечает эксперт.

А по мнению аналитика Георгия Свирина, надеяться на профицит «очень сложно». Вряд ли за оставшиеся месяцы доходы от налогов и продажи ресурсов сильно вырастут, говорит он. Ведь санкции только разгоняются.