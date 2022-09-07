Владимир Путин на ВЭФ: что сказал президент о российской экономике Опрошенные NEWS.ru эксперты оценили перспективы газовой и авиационной отраслей

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2022

Газ перебросят из Европы в Китай, украинское зерно перенаправят в Африку, а американские самолеты заменят российскими. Это лишь часть заявлений Владимира Путина с Восточного экономического форума (ВЭФ). Что значат эти слова для России и мира — в материале NEWS.ru.

Дегазификация Евросоюза

Рано утром издание Politico сообщило: Еврокомиссия подумывает ввести единую цену покупки российского газа в ЕС — €50 за мегаватт-час. Это менее одной пятой от биржевой цены, и далеко не все члены ЕС такую меру одобрили.

Владимир Путин и вовсе назвал это решение «очередной глупостью». Он также отметил: Китай все больше интересуется нашими энергоресурсами и основные параметры сделки с этой страной по строительству и работе будущего газопровода «Сила Сибири 2» согласованы. Напомним, его должны запустить в 2030 году, а годовой объем поставок составит 50 млрд кубометров газа. Примерно столько РФ ежегодно продает главному покупателю — Германии, а в целом экспорт «голубого топлива» ранее составлял около 200–250 млрд кубометров в год. Расчеты за газ с Китаем будут вестись в рублях и юанях в равной пропорции, добавил Путин.

При этом президент намекнул, что если Европа захочет, газ и другие ресурсы она получит — но на выгодных для России условиях.

РФ будет полностью выполнять контракты, но не будет в ущерб себе поставлять ни нефть, ни газ, ни уголь. (...) Если нужно будет, пожалуйста, мы включим «Северный поток — 2» (новый магистральный газопровод в Германию, запуск которого заморозили в конце февраля из-за санкций. — NEWS.ru), — сказал глава государства.

Кроме того, Россия готова продавать сжиженный природный газ по всему миру, добавил Путин.

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press Газоприемная станция газопровода «Северный поток - 2» в Любмине на северо-востоке Германии

Отнять у колонизаторов и отдать Африке

Путин назвал «наглым обманом» ситуацию с вывозом зерна из Украины. Он заявил: международные договоренности на эту тему изначально достигались для поставок в бедные страны. Но по Всемирной программе продовольствия ООН было загружено «всего два корабля из восьмидесяти семи» и направлено только 60 тыс. тонн продовольствия из 2 млн. Путин намекнул, что все остальное ушло на Запад.

Это обман партнеров в Африке и других странах, которые остро нуждаются в продовольствии. (...) Как многие европейские страны в последние десятилетия и столетия действовали как колонизаторы, так и продолжают действовать, — сказал Путин.

В итоге глава государства пообещал обсудить ограничение вывоза зерна из Украины на Запад с Турцией — соорганизатором перевозок.

Что будет с российской экономикой

Самый сложный этап экономика России прошла, и так считают не только в администрации президента, но и в правительстве, заметил Владимир Путин.

Ситуация нормализуется, об этом говорят и макроэкономические показатели, — сказал президент.

По его словам, инфляция за прошедшие 12 месяцев составляет 14%, а за весь 2022 год может снизиться до 12% (ЦБ ожидает от 12% до 15%). В западных странах она меньше, говорит Путин, но там тенденция идет на ускорение роста цен, а у нас — наоборот. Также со ссылкой на экспертов он отметил, что в первом—втором квартале 2023 года инфляция может составить лишь 4%—6%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Безработица в России — на историческом минимуме и составляет 4% от всего трудоспособного населения старше 15 лет, отметил российский лидер.

По словам Путина, сильного спада экономики России, или ВВП, в 2022 году не случится — падение составит около 2% (по версии ЦБ — 4–6%).

Бюджет России по итогу года тоже будет профицитным, пообещал президент. По его словам, доходы должны превысить расходы примерно на 485 млрд руб. (до санкций профицит должен был составить 1,3 трлн руб.). Путин также заявил, что «финансирование всех приоритетов сохраняется».

«Тушки» и «суперджеты» вместо «боингов»

Авиаотрасли президент пообещал «системное перевооружение». Он напомнил, что «Объединенная авиастроительная корпорация» поставит «Аэрофлоту» 339 лайнеров в 2023-2030 гг. Главный авиаперевозчик получит 210 самолетов МС-21, 89 самолетов SSJ New и 40 самолетов Ту-214. Также 45 машин, в том числе Superjet 100, планирует получить дальневосточная авиакомпания «Аврора». И это, судя по всему, еще не все.

Наши авиакомпании, включая «Аэрофлот», сформировали крупнейший в современной истории пакет заказов — примерно на 500 магистральных самолетов отечественного производства, — заявил Путин.

Ранее западные страны прекратили поставки в РФ пассажирских самолетов и запчастей и обязали своих лизингодателей вернуть из России уже предоставленные в аренду лайнеры.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Пассажирский самолет МС-21-300

Что получится, а что нет

Доцент РЭУ им. Г. Плеханова Константин Ордов:

Действительно, мы прошли некий пик экономической неопределенности. И прогнозы аналитиков изменились. В марте и наши, и международные эксперты ждали падения ВВП по итогу 2022 года вплоть до 10% и даже больше. А сегодня мы говорим, что ВВП сократится, скорее всего, не больше, чем на 4–4,5%. Опять же в марте речь шла о том, что инфляция превысит 30-40% или даже 70% — посмотрите, к примеру, на сумасшедшую инфляцию в Турции. И сейчас мы говорим об устойчивой динамике снижения инфляции — вплоть до 4% во втором или третьем квартале 2023-го или чуть позже (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. — NEWS.ru). Даже в США говорят о неожиданно для них крепком рубле.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев:

Китай — не газоориентированная страна, она не используют европейские технологии и потребляет много угля. И каким спрос на газ у Китая будет в перспективе, вопрос (в 2021-м на Китай пришлось около 5% российского газового экспорта, или до 10,4 млрд кубов. — NEWS.ru). На «Северном потоке 2», думаю, можно поставить крест на многие годы, если кардинально не изменится политическая ситуация. Продавать сжиженный газ по всему миру? Но наши технологии в этой отрасли базировались на импортном оборудовании. И кто будет его перевозить — на страхование наших танкеров наложены санкции. Что касается авиастроения. С обозначенными самолетами МС—21 нет таких проблем как с «Сухим Суперджетом», но и там много импортных комплектующих. Наладить же производство ТУ-214 30-летней давности — да, наверное, смогут. Но у нас и в советские времена были проблемы с производством двигателей. Даже «Сухой Суперджет» был на французских двигателях. Как будут оснащать российские самолеты теперь — большой вопрос.

Страшный прогноз для экономики РФ от Bloomberg: сбудется ли он