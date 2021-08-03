«Газпром» признал неизбежность снижения поставок в Европу

Европейская политика углеродной нейтральности неизбежно приведёт к тому, что поставки природного газа из России в период до 2050 года сократятся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергея Комлева.

Такая ситуация обязательно скажется на доходах России, однако частично компенсировать потери можно за счёт поставок «голубого» водорода, который производится с помощью газа, — заявил он.

Комлев считает, что его производство возможно уже в настоящее время, а себестоимость составит порядка $2 за тонну. Он отметил, что в дальнейшем Россия могла бы стать ведущим мировым экспортёром «голубого» водорода.

Ранее сообщалось, что отказ «Газпрома» от бронирования транзитных мощностей Украины в IV квартале текущего года объясняется дороговизной данного маршрута поставок на европейский энергетический рынок. Такое мнение выразил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

По его словам, все обязательства сторон по контракту на 40 млрд кубометров газа в год останутся в силе. Однако предложенный Украиной вариант с бронированием дополнительных транзитных мощностей дороже обычного маршрута через соседнюю страну на 30%.