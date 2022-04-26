Финская Valio заявила о продаже бизнеса в России Финская компания Valio продаст производство в России группе Velkom

Финский концерн Valio, производящий молочную продукцию, заявил о продаже российского производства компании Velkom, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Сумма сделки не разглашается.

Valio Group продаёт бизнес группе компаний Velkom. Транзакция будет произведена немедленно, — говорится в сообщении.

В компании добавили, что с завершением сделки деятельность Valio в РФ считается прекращённой. При этом бренд Valio будет представлен на российских прилавках, пока не закончатся упаковочные материалы с соответствующей маркировкой и пока не истечёт срок годности продуктов.

Ранее стало известно, что британско-нидерландская нефтегазовая группа Shell находится в процессе выхода из крупнейшего российского энергетического проекта «Сахалин-2». Как сообщают СМИ, он проходит «болезненно», поскольку компания вынуждена вести «кошмарные» переговоры по продаже 27,5% доли в месторождении.

Тем временем Минпромторг составил перечень товаров, разрешённых к ввозу в страну без разрешения правообладателя. В перечень вошли порядка 50 групп товаров ушедших из России компаний. Среди них оборудование для различных отраслей, в частности для добычи полезных ископаемых, электроэнергетики, железнодорожного и судоходного транспорта, сельского хозяйства. Разрешены также к ввозу одежда и обувь всех брендов.