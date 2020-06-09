Эксперты прогнозируют стабильность рубля и рост рынка акций

https://static.news.ru/photo/da67e94e-aa4e-11ea-b56f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В начале дня на умеренно позитивном фоне рынок акций РФ отметится ростом, а курс российской валюты практически не изменится, считают аналитики.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с некоторым приростом, — пояснил Виталий Манжос из ИК «Алго Капитал».

Российские акции поддержит рост нефтяных цен и азиатских площадок. Однако консолидация валют развивающихся стран перед началом торгов на отечественной площадке не даст достаточных сил рублю, чтобы пойти вверх. Об этом заявил Андрей Кочетков из «Открытия Брокер».

Внешний фон перед стартом торгов в России вновь позитивный. Азиатские рынки преимущественно растут, нефть дорожает. В начале дня ждем возвращение индекса Мосбиржи выше 2800 пунктов, — приводит его слова «Интерфакс».

При этом, по мнению Кочеткова, ситуация у рубля не столь очевидная. С одной стороны он может последовать за сырьевыми коллегами, а с другой стороны, для российской валюты важнее возобновление роста нефтяных котировок и подготовка рынка к размещением ОФЗ 10 июня.

Константин Кочергин из банка «Восточный» считает, что в целом торги в паре доллар-рубль пройдут в диапазоне 67,6-68,3 рубля. Его коллега Богдан Зварич из Промсвязьбанка в свою очередь ждёт бокового движения рубля по отношению к основным мировым валютам.



Рынок энергоносителей стабилизируется в районе $41 по ближайшему фьючерсу на нефть марки Brent и консолидация валют развивающихся стран у уровней закрытия понедельника не дадут поводов для направленного движения в российской валюте, — пояснил Зварич.

Таким образом, продолжил он, в итоге пара доллар-рубль проведет первые часы торгов в районе 68-68,5 рубля, полагает аналитик.

Как писал NEWS.ru, ранее стоимость российской нефти превысила ключевую отметку.