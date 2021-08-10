Эксперт усомнился в высоком росте ВВП России по итогам года

Рост российской экономики по итогам текущего года не доберётся до отметки 5%, как ранее предсказывали эксперты Альфа-Банка. Цифры 4–4,1% будут считаться более оптимальными, заявил NEWS.ru экономист Михаил Делягин.

По его словам, прогнозы Альфа-Банка являются во многом завышенными, так как не учитывают некоторых важных факторов. Так, по мнению Делягина, на итоговых показателях скажется, в частности, вероятное ослабление курса рубля после проведения сентябрьских выборов в Госдуму. Как следствие, стоит ожидать более низкого темпа восстановления национальной экономики.

На фоне безумной политики властей по введению коронавирусных ограничений высокая инфляция упёрлась в нищету населения. Темпы роста цен в II квартале замедлятся при условии отсутствия девальвации рубля, — подчеркнул он.

Помимо этого, эксперт также оценил меры поддержки российских властей предприятий малого и среднего бизнеса. Их помощь оказалась низкой для обеспечения приемлемого уровня роста национальной экономики.

Помощь во время коронавирусной пандемии со стороны российских властей практически отсутствовала. Если небольшие выплаты и производились, то они были адресными и направлены подконтрольному властям крупному бизнесу. Малые же и средние предприятия оказались на грани разорения из-за безумной политики ограничений, — отметил Делягин.

Единственной же эффективной мерой поддержки он назвал создание кредитных каникул, однако после снятия большинства ограничений теперь уже представители Федеральной налоговой службы (ФНС) стали выбивать деньги из малых и средний предприятий.

Польза от кредитных каникул обернулась усиленной денежной хваткой российских налоговиков, которые после снятия ограничений стали вытряхивать из малого бизнеса деньги, которые могли бы пойти для компенсации потери зарплат сотрудников в коронавирусную пандемию. Теперь же бизнес вынужден ещё платить 20% налога на прибыль, что тоже следует считать драконовской мерой, — заключил эксперт.

Ранее главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова предрекла российской экономике «хорошие цифры» роста ВВП. По её словам, он может составить по итогам текущего года до 5%, несмотря на медленные темпы восстановления национальной экономики. Главными причинами этого станет рост деловой активности в промышленном секторе, а также закрытые границы страны.