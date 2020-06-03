Эксперт: рост цен на нефть следует воспринимать с осторожным оптимизмом

https://static.news.ru/photo/1a6de416-624d-11ea-ab47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Цены на нефть впервые за два месяца преодолели отметку в $40 за баррель. Эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что с выводами о восстановлении спроса торопиться не следует.

Он отметил, что пока сохраняются риски второй волны коронавируса и возобновления карантинных ограничений. Кроме того, рост цен будет способствовать восстановлению добычи нефти в США, что в свою очередь может оказать влияние на стоимость сырья.

Поэтому нужно с осторожным оптимизмом воспринимать новости о росте цен на нефть, — цитирует эксперта радио Sputnik.

По мнению Митраховича, говорить о том, что кризис позади, пока рано. Цены на нефтяном рынке — волатильные и могут меняться достаточно быстро.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия и Саудовская Аравия договорились о необходимости продлить максимальный уровень снижения нефтедобычи как минимум на месяц. Дальнейшие планы будут зависеть от ситуации на рынке.