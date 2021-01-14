Эксперт назвал заявление о переломном моменте корона-кризиса поспешным

https://static.news.ru/photo/0f6709f4-5657-11eb-a86a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист Вячеслав Зайченко считает, что ждать улучшений в экономике и социальной сфере слишком скоро не следует. Так он прокомментировал в разговоре с NEWS.ru заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что кризис в экономике и социальной сфере, возникший в связи с эпидемией коронавируса, начнёт отступать.

По мнению эксперта, до тех пор пока российская экономика строиться на почти 100-процентном импорте, улучшений ждать бессмысленно.

Я могу предположить, что его аргументы выстроены на цене на нефть. Она растёт уже какой месяц подряд, уже почти полгода. Бюджет пополняется, золоторезервы растут. Во времена начала нулевых нефть так же росла. Исходя из этого, я думаю, он и строит свою логику. Но это не является выходом из экономического кризиса, это значит только то, что мы будем получать сверхдоходы от высоких пошлин и от высоких цен, в смысле выше запланированных российским бюджетом, — считает экономист.

Зайченко считает, что бизнес и малый, и средний, и даже крупный начнёт работать в полную силу не скоро. По его мнению, потребуется ещё несколько лет, чтобы его "оживить«‎.

Эксперт считает, что в России ограничения продлятся минимум до сентября 2021 года. Постепенно они начнут сходить на нет, если не будет третьей волны, заявил Зайченко.

Ранее News.ru сообщал о том, что глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что экономика и бизнес РФ показали «способность к развитию в любых, даже самых экстремальных условиях».