Экс-советник президента назвал «экономических убийц» России

https://static.news.ru/photo/b4508f4c-bee6-11eb-a00e-96000091f725_660.jpg Фото: imago images/photothek/ТАСС

Бывший министр и экс-советник президента России Сергей Глазьев заявил, что рекомендации Международного валютного фонда и Мирового банка губительны для российской экономики. Как рассказал академик «Царьграду», эти организации, по сути, «выкручивают руки» России и являются её «экономическими убийцами».

Никто, кроме нас, африканских стран, которым МВФ выкручивает руки, и Бразилии, не выполняет рекомендации МВФ и Мирового банка. Все уже начитались книжек про экономических убийц и понимают, что рекомендации этих вашингтонских финансовых организаций ориентированы на интересы американского транснационального капитала, — сказал он.

Глазьев также отметил, что политика по рекомендации МВФ — это политика стагнации, которая сознательно лишает страну национальных источников кредита и внутренних источников финансирования экономического развития.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин 9 октября 2019 года уволил Сергея Глазьева с поста помощника президента РФ. Во время работы в качестве советника экономист прославился докладами руководителю государства. Он жёстко критиковал действия кабмина и Банка России. Например, призывал Минфин и ЦБ отказаться от инвестирования средств национальных резервов в доллары и евро.