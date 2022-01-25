Экономист рассказал, в чём россиянам лучше всего хранить сбережения

Деньги лучше всего хранить на банковских депозитах и в облигациях федерального займа, поскольку иные инструменты — инвестиционные и, стало быть, связаны с риском. Об этом NEWS.ru заявил доктор экономических наук, профессор, ведущий научный сотрудник МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Колганов, добавив, что часть сбережений можно хранить в валюте, если позволяет семейный бюджет.

Если у вас набралось сбережений на шесть месяцев расходов, то в пределах этой суммы лучше хранить в рублях. А вот если денег больше, то можно увеличивать долларовую часть до трети, а то и до половины от общей суммы сбережений, — заявил он.

Колганов добавил, что если доходы составляют большую сумму, то можно завести мультивалютную корзину, треть которой составляют доллары, треть — евро, треть — рубли. Экономист призвал воздержаться от других экзотических валют, если только не предстоят частые поездки в Китай, тогда можно запастись юанями.

Ранее Колганов дал прогноз на 2022 год, в котором он не увидел никаких катастрофических событий в сфере экономики. Он спрогнозировал «медленное развитие» экономики и нескорый рост доходов населения, если он вообще будет. По его словам, темпы роста цен существенно не увеличатся, дальнейшего увеличения ключевых ставок не будет.