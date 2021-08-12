Экономист прокомментировал данные об исчерпании денежных средств Москвы

Эксперт призвал не делать далеко идущих выводов из недавнего заявления международного рейтингового агентства Standard & Poor's о якобы грядущем полном исчерпании денежных резервов Москвы до конца года: снижение уровня финансовых резервов никак не отразится на жизни рядовых горожан. Об этом NEWS.ru заявил экономист Олег Богданов.

По словам эксперта, речь о полном исчерпании денежных средств в столице не идёт, а в случае необходимости Москва может решить финансовые вопросы в том числе за счёт выпуска облигаций и привлечения средств на открытом рынке.

Это бюджетные дела, это механика. У них сегодня нет, завтра есть. <...> Там проблем для Москвы вообще никаких нет — разместиться, выпустить облигации, привлечь деньги в случае возникновения дефицита бюджета, — заявил Богданов, добавив, что Москва пользуется поддержкой государства и любой выход на рынок даст правительству «необходимое количество денег».

Ранее аналитики международного рейтингового агентства Standard & Poor's сообщили, что по состоянию на начало июля Москва накопила около 940 млрд рублей денежных резервов, около половины которых (порядка 440 млрд рублей) представляют собственные денежные резервы города. Эти деньги, по мнению экспертов, окажутся израсходованы до конца года в связи со стремлением городских властей поддержать повышенный уровень бюджетных расходов после использования рыночных заимствований.