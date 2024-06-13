Экономист предсказал будущее рубля после новых мер Центробанка Экономист Беляев заявил о возможном повышении курса рубля к доллару

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс рубля к доллару может повыситься после новых мер Центробанка России, считает экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что можно ожидать отдельных спекулятивных курсов. При этом в ближайшие дни, по словам экономиста, ситуация с официальным курсом вряд ли изменится.

Теперь мы вправе ожидать повышения курса рубля по отношению к доллару. Сейчас курс рубля занижен достаточно сильно, и сразу быстро восстанавливать его очень опасно, потому что экономика привыкает к пропорциям. Любые резкие перемены, даже если они позитивны, в краткосрочном периоде приносят больше вреда, чем пользы, — пояснил эксперт.

Беляев подчеркнул, что курса до 200 рублей за доллар не будет. Как уточнил экономист, ЦБ убедил всех, что единственно правильный курс устанавливается на бирже. Теперь же, по его словам, он будет строиться на основании отчетности банков и дополнительных факторов. Эксперт предположил, что это будет более точно и обоснованно.

Курс валюты будет управляемым в определенных рамках. Его можно будет поправить в интересах государства в экономической области. Все зависит от того, как Центробанк будет считать. Я не думаю, что сейчас, в ближайшие дни, Центробанк будет менять официальный курс, — заключил Беляев.

Банк России ранее сообщил, что траекторию для рублевых валютных пар будет задавать биржевой курс юаня к рублю. По данным регулятора, показатель станет ориентиром для участников рынка. Доллар и евро продолжат торговаться в РФ на внебиржевом рынке, где их объем уже давно превосходит объем сделок по ним на Московской Бирже.