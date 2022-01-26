Экономист оценил шансы на запрет конвертирования евро в России

Возможный запрет Евросоюза на конвертирование евро в России нанесёт значительный ущерб финансовой системе РФ, однако и ЕС значительно пострадает от такого решения, считает глава Центра политэкономических исследований Василий Колташов. По его мнению, из-за отсутствия выгод Евросоюз не пойдёт на такие шаги, передаёт «АБН».

По сути, предложенные меры — это безумие. Как России можно запретить использовать евро? Евросоюзу выгодно взять доли доллара, а на риск потерять собственные доли евразийской торговли никто не пойдёт, — подчеркнул Колташов.

Он подчеркнул, что рубль до сих пор остаётся под давлением из-за напряжённой ситуации между Россией и Украиной. Однако, по его мнению, это не может изменить ни политическую перспективу, ни тот факт, что Евросоюз и, в частности, Германия «играют против США».

Ранее стало известно, что Евросоюз работает над пакетом мер против России, который может включать ограничение на конвертирование валюты. Также в качестве санкций против РФ рассматриваются меры по экспортному контролю, отключение страны от SWIFT, запреты на импорт и экспорт.