https://static.news.ru/photo/27b2c706-54c2-11ea-aae0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maximiliano Ramos/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Долларовый индекс лондонской биржи ICE 21 февраля поднялся до 99,79 пункта на фоне данных о распространении коронавируса COVID-2019. Нынешний показатель курса доллара к корзине из шести основных мировых валют является наивысшим за три последних года.

Как сообщает Bloomberg, аналитики связывают это с тем, что глобальная экономика и рынки отдельных стран несут убытки в связи с распространением инфекции, а инвесторы начинают отказываться от рискованных активов, переключаясь на доллар как защитный механизм.

Совершенно иначе ведёт себя курс японской иены — котировки этой валюты находятся сейчас на самом низком уровне с 2017 года из-за слухов о скорой рецессии национальной экономики.

Как писал NEWS.ru, распространение коронавируса уже негативно сказалось на российской экономике. Страна ежедневно теряет порядка 1 млрд рублей из-за снижения товарооборота с Китаем, заявил министр финансов Антон Силуанов.

Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. К 21 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек по всему миру. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, выздоровели 18 264 человека.