Долларовый индекс лондонской биржи ICE 21 февраля поднялся до 99,79 пункта на фоне данных о распространении коронавируса COVID-2019. Нынешний показатель курса доллара к корзине из шести основных мировых валют является наивысшим за три последних года.
Как
Совершенно иначе ведёт себя курс японской иены — котировки этой валюты находятся сейчас на самом низком уровне с 2017 года из-за слухов о скорой рецессии национальной экономики.
Как писал NEWS.ru, распространение коронавируса уже негативно сказалось на российской экономике. Страна ежедневно теряет порядка 1 млрд рублей из-за снижения товарооборота с Китаем, заявил министр финансов Антон Силуанов.
Первые случаи заражения неизвестной ранее формой пневмонии были выявлены в Китае в конце декабря 2019 года. К 21 февраля эпидемия затронула более 75 тысяч человек по всему миру. Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 2236, выздоровели 18 264 человека.
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