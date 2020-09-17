Депутаты рассмотрят законопроект о НДФЛ в приоритетном порядке

https://static.news.ru/photo/d0edc486-f8f2-11ea-866c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект о повышении ставки НДФЛ до 15% на доходы физических лиц, превышающие 5 млн рублей в год. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Планируется, что средства от повышения НДФЛ будут направляться на лечение детей с орфанными заболеваниями.

Поступившие законопроекты носят бюджетообразующий характер и будут рассмотрены Государственной думой в приоритетном порядке, — цитирует РИА Новости Володина.

Он уточнил, что внесённые правительством РФ проекты бюджетообразующих законов уже направлены в профильный комитет по бюджету и налогам. Также Володин выразил уверенность, что общество поддержит закон об НДФЛ, а те, чьи доходы будут облагаться увеличенным налогом, «воспримут его с пониманием».

Как писал NEWS.ru, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц до 15%. Предполагается, что закон начнёт действовать с 1 января 2021 года. Повышенным налогом будет облагаться только та сумма, которая превышает 5 млн рублей. Процесс администрирования доходов будет в высокой степени автоматизирован и не увеличит административную нагрузку на налогоплательщиков, не потребует сдачи дополнительной налоговой декларации в налоговые органы. По словам главы Минфина Антона Силуанова, под повышенное налогообложение подпадёт не более 1% всех работающих граждан. За счёт этого казна получит порядка 60 млрд рублей.