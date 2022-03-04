Депутат Госдумы предложил заморозить счета закрывшихся в РФ западных фирм

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предлагает заморозить счета западных компаний, которые закрылись на территории России из-за спецоперации на Украине и введённых после этого санкций. По его словам, которые приводит РИА Новости, подобные действия надо расценивать как попытку дестабилизации внутренней экономики.

Предложил бы организовать рабочую группу по вопросу национализации торговых объектов, заводов и иных площадей, заморозки соответствующих денег на счетах у компаний, выбравших политику вместо бизнеса, — сказал Хамзаев.

Ранее стало известно, что IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, приостанавливает деятельность в России и Белоруссии. IKEA останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи в магазинах, в том числе и онлайн.

Датская компания LEGO также приостановила поставки своей продукции в 81 магазин России из-за западных санкций. Кроме того, LEGO планирует перечислить $16,5 млн на поддержку народа Украины. Немецкий производитель Mercedes-Benz также приостановил поставки автомобилей в Россию. Ещё один немецкий концерн BMW остановит сборку машин на калининградском «Автоторе», а также прекратит поставки автомобилей на российский рынок. Так же поступил концерн Siemens.