В России возникли проблемы с поставкой рыбы с Дальнего Востока

Действия территориальных управлений Россельхознадзора привели к проблемам с перевозкой рыбы с Дальнего Востока. Об этом сообщает «Коммерсант».
Так, ведомство
Однако заместитель главы службы Константин Савенков сообщил, что беспричинный контроль продолжается. Это подтвердили и другие представители рынка. Это приводит к ежегодным убыткам операторов контейнеров, которые оценивают в 300–400 млн рублей, что составляет 4–5% от оптовой цены рыбы. Денежные потери приводят к подорожанию продукции.
При этом отмечается, что контроль Россельхознадзора всё-таки предотвращает нарушения, такие как подмена более дорогого сырья на дешёвое.
Ранее сообщалось, что стоимость красной икры в России достигла максимума за 10 лет, показав рост за год более чем на 30%.