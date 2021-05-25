В России возникли проблемы с поставкой рыбы с Дальнего Востока

https://static.news.ru/photo/a83f83b2-bde6-11eb-9a20-96000091f725_660.jpg Фото: Jens Büttner/ZB/Global Look Press

Действия территориальных управлений Россельхознадзора привели к проблемам с перевозкой рыбы с Дальнего Востока. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так, ведомство потребовало от глав территориальных управлений не досматривать следующие транзитом через железнодорожные станции и морские порты опломбированные рефрижераторные контейнеры с рыбой, год назад необоснованный досмотр таких рефрижераторов был запрещён.

Однако заместитель главы службы Константин Савенков сообщил, что беспричинный контроль продолжается. Это подтвердили и другие представители рынка. Это приводит к ежегодным убыткам операторов контейнеров, которые оценивают в 300–400 млн рублей, что составляет 4–5% от оптовой цены рыбы. Денежные потери приводят к подорожанию продукции.

При этом отмечается, что контроль Россельхознадзора всё-таки предотвращает нарушения, такие как подмена более дорогого сырья на дешёвое.

Ранее сообщалось, что стоимость красной икры в России достигла максимума за 10 лет, показав рост за год более чем на 30%.