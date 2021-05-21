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Экономика

В России резко выросла цена красной икры

10:26, 22 мая 2021
Фото: pixabay.com

Стоимость красной икры в РФ достигла максимума за 10 лет, показав рост за год более чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В апреле текущего года килограмм лососевой икры в розничной продаже стоил в среднем 4,7 тысячи рублей. Этот продукт непрерывно дорожает с июня 2020 года, в ноябре средняя цена превысила планку в 4 тысячи рублей.

Директор по развитию сети рыбных супермаркетом Полина Кирова в беседе с РБК подтвердила резкий рост цен на красную икру. По её словам, поставщики просят за свой товар на 30% больше, чем год назад. Президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев утверждает, что оптовые цены за год выросли на 50%.

Управляющий партнёр Agro&Food Сommunications Илья Березнюк пояснил, что икра является сезонным продуктом с ограниченным сроком хранения и в апреле-мае традиционно дорожает. В этом году также отмечалось сокращение улова лососей на Дальнем Востоке.

Ранее шведские учёные предупредили, что практика организованного рыбоводства ставит под угрозу способность лососевых адаптироваться к изменениям климата и может привести к исчезновению популяций рыбы.

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