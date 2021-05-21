В России резко выросла цена красной икры

Стоимость красной икры в РФ достигла максимума за 10 лет, показав рост за год более чем на 30%. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
В апреле текущего года килограмм лососевой икры в розничной продаже
Директор по развитию сети рыбных супермаркетом Полина Кирова в беседе с РБК
Управляющий партнёр Agro&Food Сommunications Илья Березнюк пояснил, что икра является сезонным продуктом с ограниченным сроком хранения и в апреле-мае традиционно дорожает. В этом году также отмечалось сокращение улова лососей на Дальнем Востоке.
Ранее шведские учёные предупредили, что практика организованного рыбоводства ставит под угрозу способность лососевых адаптироваться к изменениям климата и может привести к исчезновению популяций рыбы.