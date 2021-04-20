В Швеции предупредили об угрозе исчезновения лосося из-за рыбоводства

https://static.news.ru/photo/d0c9f1b8-a26c-11eb-87cc-96000091f725_660.jpg Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/Global Look Press

Рыбоводство создавалось в Швеции как средство для оживления истощающихся запасов атлантического лосося, но данное человеческое решение привело к снижению генетического разнообразия. Это ставит под угрозу способность рыбы адаптироваться к изменению климата и может привести к исчезновению популяции.

Исследование в 13 реках Швеции показало, что генетический состав популяций лосося чересчур схож, сообщает The Guardian.

Сравнивались ДНК, полученные из архивных чешуек балтийского лосося, собранных в Швеции в 1920-х годах, с современными образцами. Оказалось, что в реках обитают лишь выращенные людьми популяции лосося. Доктор Йохан Остергрен из Шведского университета сельскохозяйственных наук считает, что генетические изменения начали происходить одновременно с так называемым зарыблением.

Лосось из инкубаториев выбирается для быстрого роста, но он в значительной степени лишён особых навыков выживания, присущих дикому поголовью. Когда он вырывается из загонов или уходит от обозначенного водоёма и в конечном итоге смешивается с дикими видами, его потомство имеет худшую генетику, поэтому с меньшей вероятностью выживет. Так, зарыбление в долгосрочной перспективе может даже не остановить сокращение популяций лосося.

Все эти решения [выращивать рыбу] были приняты в 1950-х и 60-х годах, но с тех пор они никогда не подвергались научному анализу. Может быть, пора на самом деле иметь более научную базу, — подчеркнул Остергрен.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продовольственное эмбарго со стороны России, которое было введено в 2014 году, лишило рыбопромышленников Аляски в среднем $40 млн в год. Именно во столько оценивалась продукция компаний Аляски, поставлявших на российский рынок продукцию до введения продэмбарго в 2010–2013-х годах. Россия ввозила в основном добытую на Аляске лососёвую икру, а также замороженного лосося.