Credit Suisse спрогнозировал серьёзное укрепление рубля

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Рубль в 2021 году может укрепиться до фундаментально обоснованного уровня в 65-70 рублей за доллар, говорится в новом экономическом обзоре Credit Suisse.

По мнению экспертов банка, слабость российской валюты была вызвана сочетанием временных факторов. Среди них они назвали планы правительства России пересмотреть налоговые соглашения с офшорными странами и резкий скачок денежной массы (увеличение наличных и безналичных средств (M2) с начала 2020 года по октябрь ускорился с 10,2% до 16,2% год к году).

Первый фактор спровоцировал отток капитала, а второй — создал благоприятные условия для такого оттока, — пояснили специалисты.

Они отметили, что главными источниками роста денежной массы стали операции федерального бюджета и особенности финансирования дефицита во втором квартале, когда государство получило прибыль от приватизации Сбербанка (около 1% ВВП).

В банке уточнили, что вместо того, чтобы компенсировать данное увеличение рублёвой ликвидности валютными продажами, Банк России решил отложить свои операции на открытом рынке до четвёртого квартала. Это, считают эксперты, привело к дополнительному дисбалансу на местном валютном рынке.

Однако, на наш взгляд, этот дисбаланс был временным и сойдёт на нет в 2021 году, — подчеркнули в Credit Suisse.

В банке добавили, что также негативно на рубле отразилась и пауза в смягчении денежно-кредитной политики с сентября 2020 года.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что в сфере макроэкономики приоритетами России в 2021 году по-прежнему будут сохранение бюджетной и долговой устойчивости, разумные заимствования на рынке и низкая инфляция.